Умер воин ВСУ, который получил пулевое ранение под Зайцево на Донбассе

В военном госпитале в Харькове умер военнослужащий Виктор Городниченко, получивший пулевое ранение от снайпера на Донбассе 28 апреля.

Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook. Отмечается, что украинский защитник был ранен вражеским снайпером вблизи села Зайцево Бахмутского района.

"Ему была оказана неотложная помощь, затем эвакуирован в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер", – сказано в сообщении.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области 10 мая попрощаются с воином Вооруженных сил Украины Юрием Опрышко, умершим вследствие пулевого ранения в голову, которое получил в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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