Умер украинский языковед Иван Ющук

Антонина Карташева Общество 12:56, 27.03.2021 Обновлено: 14:04, 27.03.2021

Сегодня, 27 марта, оборвалась жизнь украинского языковеда Ивана Ющука. Мужчина скончался на 88 году жизни.

Об этом в Facebook написал его внук Михаил Кублий добавив, что его дед посвятил жизнь борьбе за украинский язык.

"Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни он посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское государство. Всегда будем помнить!" – написал Михаил.

Добавим, что Иван Ющук был профессором, заведующим кафедрой славянской филологии и общего языкознания в Киевском международном университете. Написал 20 новаторских учебников по украинскому языку. Языковед перевел произведения сербских, хорватских, лужицких, словенских писателей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в возрасте 84 лет умер доктор филологических наук, профессор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Александр Пономарев.

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