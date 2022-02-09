Умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль: его называли 'легендой' Одесской киностудии

Во вторник, 8 февраля, на 87-м году жизни умер кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль. После себя он оставил большое творческое наследие из более, чем десяти фильмов, благодаря чему прославил одесский кинематограф.

Его дебютом в качестве второго режиссера стала работа с Кирой Муратовой над фильмом "Короткими встречами". Об этом сообщается на странице Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины в Facebook.

О Геннадие Тарасуле вспоминают, что он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы одесского кино. Он начал заниматься кинематографом сразу после окончания Одесского политехнического института.

Видео дня

Тарасуль в конце восьмидесятых придумал, создал и возглавил фестивальный зрительский центр "Золотой Дюк", который долгие годы оставался одним из главных одесских киноадресов. Кроме того, режиссер писал и издавал книги, которые оказывались основой для постановки театральных спектаклей.

Сообщил о смерти Геннадия Тарасуля и его сын Александр Тарасуль, который, к слову, пошел по стопам отца и стал сценаристом.

Сценарист:

"Соответствующая мера" (1974)

"Гени – звезда дальняя и близкая" (1979)

"Долгая память" (1985, реж. Роман Виктюк)

"Мгновение любви" (1989, в соавт.) и др.

Второй режиссер:

"Короткими встречами" (1967, реж. Кира Муратова)

"Случай из следственной практики" (1968, реж. Л. Агранович)

"Валерка, Ремка +…" (1970)

"Длинные провода" (1971, реж. К. Муратова)

"Фантазии Веснухина" (1977, реж. В. Харченко)

"Особо опасны…" (1979, реж. Суламбек Мамилов)

"Тепло родного дома" (1983, реж. Геннадий Карюк)

"Действуй по обстоятельствам!.." (1984, в соавт.; реж. И. Воробей)

"Была не была" (1986, реж. В. Федосов) и т.д.

Сыграл ряд эпизодов в картинах Киры Муратовой:

"Настройщик" (2004)

"Мелодия для Катеринки" (2009).

Напомним, 16 января на 91-м году жизни умер старейший одесский врач и писатель Леонид Авербух. Он был автором десятков книг – медицинских, краеведческих, поэтических сборников, также писал воспоминания о жизни в Одессе.