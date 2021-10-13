Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов. Фото

В среду, 13 октября, умер Виктор Брюханов. Он был первым директором Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщается на странице ЧАЭС в Facebook. Брюханову было 85 лет.

"Сегодня ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким умершего", – сказано в сообщении ЧАЭС.

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Ранее он перенес несколько инсультов, заявила "Настоящему времени" журналистка Екатерина Малофеева, которая общалась с сыном Брюханова.

Виктор Брюханов стал директором атомной станции в 1970 года еще до того, как было завершено ее строительство.

После аварии на АЭС 26 апреля 1986 года, которая стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики, директора станции арестовали и судили. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Тюремный срок он отбывал в Луганской области, а после освобождения работал в "Укринтерэнерго".

Также у него была инвалидность второй группы.

Ране OBOZREVATEL писал об академике Валерии Легасове, который был членом правительственной комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС. 1 сентября ему исполнилось бы 85 лет.

В 1986 году Легасов выступил с резонансным докладом в МАГАТЭ. Однако в Советском Союзе Легасова обвинили в разглашении секретных данных и устроили травлю против него. А 26 апреля 1988 года академик совершил самоубийство.