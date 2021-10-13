Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2 минуты
5,1 т.
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов. Фото

В среду, 13 октября, умер Виктор Брюханов. Он был первым директором Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщается на странице ЧАЭС в Facebook. Брюханову было 85 лет.

Виктор Брюханов.

"Сегодня ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким умершего", – сказано в сообщении ЧАЭС.

Видео дня

Ранее он перенес несколько инсультов, заявила "Настоящему времени" журналистка Екатерина Малофеева, которая общалась с сыном Брюханова.

Брюханов в 2020 году.

Виктор Брюханов стал директором атомной станции в 1970 года еще до того, как было завершено ее строительство.

ЧАЭС до аварии.

После аварии на АЭС 26 апреля 1986 года, которая стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики, директора станции арестовали и судили. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

ЧАЭС после аварии.

Тюремный срок он отбывал в Луганской области, а после освобождения работал в "Укринтерэнерго".

Также у него была инвалидность второй группы.

Разрушенный энергоблок под конфайнментом сейчас.

Ране OBOZREVATEL писал об академике Валерии Легасове, который был членом правительственной комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС. 1 сентября ему исполнилось бы 85 лет.

В 1986 году Легасов выступил с резонансным докладом в МАГАТЭ. Однако в Советском Союзе Легасова обвинили в разглашении секретных данных и устроили травлю против него. А 26 апреля 1988 года академик совершил самоубийство.

УкраинаЧернобыльская зонаЧернобыльская АЭС