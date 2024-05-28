Умер основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Фото
Во вторник, 28 мая, скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина", заслуженный журналист Украины Александр Мартыненко. Ему было 63 года.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". Причин и других деталей пока не разглашается.
"Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник", – говорится в сообщении.
Александр Мартыненко родился 22 августа 1960 года в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета.
Работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства Харьковского госуниверситета (1987–1990),
корреспондентом, редактором отдела газеты "Ориентир Дип" (1990 – 1992),
главным редактором агентства "Харьков-новости" (1992),
президентом агентства "Интерфакс-Украина" (1992 – 1998),
заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины,
в 2001 году занял должность секретаря Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины и через несколько лет стал членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.(2002 – 2003);
с 2003 года – генеральный директор "Интерфакс-Украина".
Александр был кавалером ордена "За заслуги" III степени, также отмечен орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени и признан заслуженным журналистом Украины.
Редакция OBOZ.UA выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Мартыненко.
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