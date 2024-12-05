Умер известный фотограф, семья которого погибла в результате российского обстрела Львова. Фото

Во Львове умер известный местный фотограф Михаил Французов. Его дочь Евгения Базилевич и три внучки Ярина, Дарина и Эмилия погибли в результате российского ракетного удара по городу в сентябре 2024 года.

Видео дня

О потере сообщил профессор Украинского католического университета (УКУ) Богдан Шумилович на своей странице в Facebook в четверг, 5 декабря. Французову было 68 лет.

"Завтра в 13:00, Орлика 6 – прощание с легендой львовской фотографии Михаилом Французовым", – говорится в сообщении.

Михаил Французов был основателем группы фотографов-любителей "Башня". Группа организовывала выставки в СССР и за границей. Однако члены "Башни" не соответствовали тогдашним нормам соцреализма. В 1984 году их раскритиковали за "формализм" и "аполитичность", а Французова отстранили от руководства.

Он документировал Львов 1980-1990 годов, а на его портретных фото можно увидеть всех известных людей города того времени, говорится на сайте Центра городской истории.

Значительная часть фото потеряна, поскольку сам автор не считал их художественными произведениями.

После гибели в сентябре своей дочери и внучек Французов опубликовал на своей странице в Facebook фото:

Напомним: Евгения Базилевич и ее дочери – 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина – погибли в результате российского ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года. В живых остался только мужчина – Ярослав Базилевич. Женщина с детьми на момент прилета были на лестничной клетке, а Ярослава спасло то, что он отошел в квартиру за водой.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 2 декабря погиб музыкант Юрий Мелофон. Артист создавал популярные ремиксы и сотрудничал с украинскими звездами, в частности, с певицей Лавикой (настоящее имя – Любовь Юноша).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!