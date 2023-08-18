'Улучшение есть': соцработница рассказала о дочери самой старшей матери Украины Подвербной

Самая старшая мама в Украине, 78-летняя Валентина Подвербная, находит общий язык со своей 12-летней дочерью. Они проводят все больше времени вместе, и девочка начинает менять свое отношение к матери, становясь менее скептически настроенной.

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Об этом Валентине Доброте сказала воспитательница-методист центра социально-психологической реабилитации детей Наталья Дубина в комментарии журналистке ТСН. Социальный работник отмечает, что в настоящее время наблюдаются положительные изменения в поведении 12-летней девочки. Она активно занимается спортом и уделяет больше внимания своему внешнему виду и здоровью.

"Изменения есть, в первую очередь она больше начинает ухаживать за собой, больше уделять внимания себе... Занимается спортом... она изменилась даже внешне... Ребенок сам уже выбирает, что ему надеть, как за собой ухаживать, с питанием, со спортом, со всем остальным. Он проявляет себя в творчестве, он находит себе интересы для того, чтобы развиваться... У нее дружеские отношения с другими детьми: и с девочками, и с мальчиками", - говорит Наталья Дубина.

Социальный работник также отмечает, что напряжение между матерью и дочерью начинает постепенно снижаться.

"Улучшение есть. Например, если в первые дни ребенок был отрицательно настроен на маму и время общения было до получаса, то сейчас мать спокойно может приехать и ребенок, если мать находится с ним около 4 часов, ребенок 4 часа с ней общается и гуляет", – говорит соцработница.

Наталья Дубина замечает, что Валентина Подвербная также активно стремится улучшить отношения с дочерью и прилагает максимум усилий для этой цели.

"Мама постоянно навещает ребенка: привозит их фрукты, овощи, вкусности, некоторые вещи. Если Аня о чем-то попросит маму – мама всегда ребенку привозит... Она постоянно с ней общаются. Она находится вместе с матерью столько времени, сколько она сама пожелает", — говорит она.

В то же время воспитательница отмечает, что в социальном учреждении существует определенный распорядок дня и установлены ограничения на использование мобильных телефонов.

"Немножко лимита у нас есть, поскольку до первой половины дня наши воспитатели занимаются с ними, проводят определенные занятия, какие-то подвижные игры… Уже после обеда – это больше их свободное время, но все равно они находятся под контролем взрослых… и они уже имеют доступ к своим мобильным телефонам… У нас есть свой режим дня… ребенок просто занят – ему никто не запрещает общаться, звонить по телефону", — говорит она.

По заявлению соцслужб суд отложил рассмотрение дела в отношении Подвербной и ее дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валентина Подвербная родила дочь в 2011 году в возрасте 66 лет, став уже на то время самой пожилой матерью в Украине.

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