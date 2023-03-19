''Укрзализныця'' проложила маршрут из Киева на базу Wizz Air в Румынии через Молдову

"Укрзализныця" совместно с молдавской железной дорогой проложила путь из Киева в румынский город Яссы. Там размещена база лоукостера Wizz Air.

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Об этом компания сообщила в Telegram в субботу, 18 марта. Отмечается, что поезд следует через Моддову. В частности, рейс №351 Киев – Кишинев отправляется по нечетным дням из Киева в 17:02 и прибывает на молдавскую станцию Унгены, находящуюся недалеко от границы с Румынией, в 07:53 утра.

После прохождения погранично-таможенного контроля, который происходит на вокзале станции Унгены, необходимо пересесть на поезд №821 Кишинев – Яссы – Сокола. Он отправляется из Унген ежедневно в 09:51, и уже в 11:13 прибывает на станцию Яссы – Сокола.

Там каждый поезд встречают автобусы, которые довезут в центр города или в международный аэропорт Яссы.

В "Укрзализныце" отмечают, что пассажиры могут не волноваться о пересадке, так как остановка поезда на станции 30 минут.

"На обратном пути все так же: в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд №822 Яссы-Сокола - Кишинев, прибывающий на молдавскую станцию Унгены в 18:57. Там вы можете осуществить пересадку на наш поезд №352 Кишинев — Киев, прибывающий на станцию Унгены по четным дням в 20:21. О пересадке не беспокойтесь, ведь остановка поезда на станции 30 мин", – сказано в сообщении.

Билеты на поезд №351/352 доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте. На поезд №821 Кишинев – Унгены – Яссы – Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги – www.railway.md, в кассе вокзала в Унгенах или у проводника в поезде.

К слову, лоукостер Wizz Air предлагает вылеты из аэропорта Яссы в Бельгию, Кипр, Данию, Францию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Турцию, Великобританию.

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