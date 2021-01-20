"Укрзалізницю" крайне необходимо реформировать, и новый глава настроен решительно, – нардеп Бондарев

Реформирование "Укрзалізниці" давно назрело, а новый ее руководитель настроен его провести и повысить эффективность деятельности компании.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Этот директор (руководитель УЗ Владимир Жмак – Ред.) с его командой решительно настроен на то, чтобы двигаться вперед: как минимум разделить эту компанию на различные компании, сделать аудит и дать ответ населению, себестоимость перевозок", – рассказал Бондарев.

По его словам, предыдущие руководители УЗ только обещали провести реформирование компании, однако не сделали этого, а ситуация на железной дороге с каждым годом ухудшалась.

"20 миллиардов гривен каждый год зарабатывает "Укрзалізниця" на перевозке грузов. И именно такую же цифру теряет на пассажирских перевозках. Вы знаете, сколько существует вокзалов, на которых люди не садятся на поезд, электричку, не платят ни копейки? А 95% путей уже изношены полностью, их надо менять. полностью добитое хозяйство", – перечислил депутат.

Кроме того, он отметил, что "Укрзалізниця" имеет на балансе много непрофильных активов – санатории, медицинские учреждения, карьеры, которые также загоняют компанию в убытки. Поэтому, по мнению Бондарева, распределение УЗ на отдельные бизнесы давно назрел.

"На сегодня уже все понимают, что надо разделить эту компанию. Одна компания должна обслуживать пути и инфраструктуру, но инфраструктуру действительную – вокзалы, пути, поезда, еще что-то. Другая должна использовать вагоны и оборот вагонов. Кто-то должен перевозить грузы, а кто-то – пассажиров", – подытожил Бондарев.

Напомним, ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.