"Укрзалізниця" предупредила о задержке ряда поездов из-за погоды

Ряд поездов, которые следуют через Львов, задерживаются из-за последствий непогоды в регионе. У некоторых задержка составила более 3 часов.

Об этом сообщается в Telegram "Укрзалізниці". Вероятно, сейчас происходит расчистка путей от упавших деревьев после бури.

Задерживаются такие поезда:

№1 Ивано-Франковск – Константиновка (задержка на 1 час 24 минуты)

№5 Ужгород – Херсон (задержка на 3 часа 34 минуты)

№11 Львов – Одесса (задержка на 1 час 22 минуты)

№18 Ужгород – Харьков (задержка на 1 час 14 минуты)

№25 Рахов – Одесса (задержка на 1 час 50 минут);

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№50 Трускавец – Киев (задержка на 3 часа 6 минуты)

№70 Львов – Мариуполь (задержка на 1 час 33 минуты)

№81 Ужгород – Киев (задержка на 3 часа 32 минуты).

Как сообщал OBOZREVATEL, не успел Львов прийти в себя после бури 25 июня, как непогода устроила городу "вторую серию" апокалипсиса. В среду, 30 июня, Львов снова накрыли мощный ураган с грозой. Как следствие – в городе множество поваленных деревьев, затоплены центр и обесточены улицы.

Шквальный ветер не только поломал деревья, но и уничтожил крыши. Также львовяне жалуются на разбитые автомобили.

Мощный ливень превратил улицы в реки. В некоторых районах прошел град. Но больше всего досталось центра города, который практически оказался под водой.