'Укрзалізниця' 'потеряла' Донбасс на карте: в сети потребовали объяснений. Фото

В одном из поездов "Интерсити" пассажирской компании "Укрзалізниця" на табло заметили карту Украины, в составе которой не оказалось Донбасса. Пользователи сети возмутились, но в компании пообещали разобраться в ситуации.

Иную карту на ролике заметил президент криворожского хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко, который был одним из пассажиров. На своей странице в Facebook он выложил соответствующие снимки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Укрзалізниця", у вас Донбасс на карте исчез куда-то или вы что-нибудь знаете?" – поинтересовался он.

Видео дня

На опубликованных им кадрах видно, что на табло в вагоне показали ролик, по всей видимости, с исторической картой Украины: там отсутствуют временно оккупированные РФ территории – Донетчина и Луганщина, а Крым значится как Таврия.

Под постом Шевченко пользователи сети тоже выразили возмущение таким фактом. Они потребовали объяснений от представителей компании-перевозчика.

"Хм. Может это разделение из разных филиалов железной дороги?", "По привычке. "Укрзалізниця", обратите внимание, пожалуйста", "Крым есть, следовательно, все норм", – прокомментировали подписчики.

В комментарии "пришел" и тезка автора поста – Александр Шевченко, заместитель директора УЗ по коммуникациям и клиентскому маркетингу. Он поблагодарил за замечания и пообещал разобраться в ситуации.

"Посмотрим, что это за видео, спасибо. Это точно не современное разделение, какой-то исторический ролик (там Таврия, а не Крым), нужно контекст понять, чтобы прокомментировать", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЗ объявила крупнейший в истории Украины тендер на 31,5 млрд грн. Речь идет о поставке 80 электропоездов. В то же время, организация закупки вызывает те же вопросы, что и в 2012 году, когда Украина приобретала поезда к Евро-2012.