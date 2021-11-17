"Укрзалізниця" потратит 31 млрд грн на новые поезда: что не так с крупнейшим тендером в истории Украины

Государственная "Укрзалізниця" объявила крупнейший в истории Украины тендер на 31,5 млрд грн. Речь идет о поставке 80 электропоездов. При этом организация закупки вызывает те же вопросы, то и в 2012 году, когда Украина приобретала поезда к Евро-2012. Тогда не наблюдалось никакой конкуренции, а цены оказались завышенными. Такой подход к трате десятков миллиардов гривен хотели повторить и в этот раз. Но из-за неожиданных для УЗ факторов судьба торгов стала туманной.

Новый тендер "Укрзалізниця" официально объявила 1 октября 2021 года. Но возможные соглашения на поставку электропоездов со швейцарской Stadler и французской Alstom начали активно обсуждать еще весной-2021. Как пишет ZN.ua, уже тогда украинские чиновники открыто называли имена будущих победителей.

"О конкурентной процедуре выбора среди нескольких возможных поставщиков никто даже не упоминал. После отставки Арсена Авакова (которого называли переговорщиком с французской стороной) о меморандуме по Alstom начали понемногу забывать. Но соглашение с Stadler активно продвигалось", – говорится в материале.

Видео дня

Более того, в августе-2021 Украина заключила меморандум со Stadler, и компания даже привезла в страну поезд Flirt. Согласно меморандуму, "Укрзалізниця" должна была получить 90 электропоездов:

30 – для пригородного сообщения Киева;

30 — для Харькова и Днепра;

20 региональных;

10 поездов дальнего следования.

В соглашении также упоминался кредит на 500 млн евро от швейцарцев. При этом производство хотели наладить прямо в Украине, для чего Stadler должна была построить здесь свой завод. Последним шагом должно было стать официальное оформление договоренностей, ведь меморандум – это лишь заявление о намерениях.

В итоге глава "Укрзалізниці" Александр Камышин обещал провести открытый тендер осенью. Это при том, что поставщик уже был определен, с ним велись переговоры и был даже заключен меморандум. В итоге "Укрзалізниця" объявила крупнейшую госзакупку. И в ней журналисты увидели очевидно спорные моменты:

у потенциальных участников на подачу заявок очень мало времени – меньше месяца;

документация в международном тендере представлена только на украинском языке, без перевода на английский;

Украина вновь не прописала в тендере требования об обслуживании и ремонте поездов.

Вероятно, что "Укрзалізниця" рассчитывала, что тендер будет исключительно формальным, а участие в нем пример только Stadler. Но интересно, что в тендерной документации не упоминается ни займ в 500 млн евро, ни строительство завода в Украине. Кроме того, тендер объявлен на 80 поездов, а не на 90, как в меморандуме со швейцарцами. Вероятно, еще 10 поездов просто не "влезли" в бюджет.

"Укрзалізниця" могла и не объявлять тендер, дав формальное обоснование отсутствия конкуренции. Но Госаудитслужба уже признала незаконными прямые переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом о поставке 100 вагонов. Теперь этим вопросом займется суд, и договоренности могут отменить. Поэтому, вероятно, в УЗ решили не рисковать.

Но планам УЗ не суждено было воплотиться в жизнь. Stadler не стал единственным претендентом на поставку поездов – вмешался немецкий Siemens. Компания неожиданно заявила об участии в конкурсе.

В Siemens уточнили, что готовы продавать пригородные поезда Desiro и скоростные поезда Velaro для регионального движения. "Мы готовы предложить их Украине, но в открытых тендерах с понятными условиями, сроками и т.п.", – заявил представитель немецкой компании.

"Stadler получил неожиданного конкурента уже на финишной прямой. И такая ситуация, наверное, не очень нравится швейцарцам, ведь генеральный директор Stadler CIS AG Александр Люфт уже потратил много ресурсов и времени на подготовку будущего соглашения", – отметили журналисты.

Неожиданная конкуренция делает еще более острым вопрос цены. Ведь именно многомиллиардная сумма тендера и могла так сильно заинтересовать Siemens.

В документации к торгам речь идет о поставке 50 поездов на 300 пассажиров и 30 поездов – на 250, средняя цена одного поезда составляет 12,5 млн евро. Для сравнения:

Швейцария покупала у Stadler почти в два раза дешевле (по 6,5 млн евро). Правда, тогда и объем закупки был втрое больше, чем у Украины.

Германия смогла купить 16 поездов по 6,3 млн евро каждый, а это уже меньший объем, чем у Украины;

Польша приобрела 12 электропоездов по 7,5 млн евро.

"Можно долго спорить о разной ширине колеи и различиях в салоне, комплектации, но разница в два раза слишком большая. Цена 12–15 млн евро – это цена совсем другого класса: электропоездов дальнего следования с вместимостью до 500 пассажиров и скоростью движения до 200 км/ч", – отмечают журналисты.

Срок подачи заявок на участие в тендере в итоге был продлен еще на месяц, ведь УЗ получила больше полутора сотен вопросов по тендерной документации. Что будет с конкурсом дальше не известно, ведь Siemens пытается добиться проведения действительно открытых, а не формальных торгов.

Проблема остается системной. Ведь украинские контракты по-прежнему массово зависят от воли чиновников, а не от реальной конкуренции. В итоге у "Укрзалізниці" уже сформировался целый "зоопарк" поездов от разных производителей, буквально по несколько единиц. Частично эта техника просто простаивает, ведь организовать ее ремонт и обслуживание сложно и дорого.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как "Укрзалізниця" подставила президента Владимира Зеленского. Железнодорожники сравнили новые обещания компании с "запуском "Гиперлупа" в Украине.