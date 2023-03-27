''Укрзалізниця'' показала специальный санитарный поезд, которым эвакуируют раненых. Эксклюзивные фото и видео

Раненых гражданских граждан из зоны боевых действий вывозят специальным санитарным поездом "Укрзалізниці". Он был создан в прошлом году по заказу "Врачей без границ" – независимой международной медицинской гуманитарной организации.

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С апреля 2022-го этот поезд совершил уже 99 поездок и перевез более трех тысяч пациентов в разные регионы Украины. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL Андрей Жигайло (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В понедельник, 27 марта, санитарный поезд отправится в свой 100-й рейс. В "УЗ" говорят, что его маршруты и остановки содержатся в секрете из соображений безопасности медиков и эвакуированных.

Этот поезд "Укрзалізниця" построила из бывших вагонов-ресторанов: в нем есть реанимация, кислородная станция и автономная система электроподачи. За один раз он может перевезти 43 тяжелобольных или маломобильных пациентов и сопровождающих их лиц.

Первый свой рейс поезд совершил в апреле прошлого года в Лисичанск Луганской области, когда оттуда эвакуировали гражданское население. Также им вывозили в более безопасные регионы первых пациентов из деоккупированных городов.

Одна поездка обычно длится сутки-полтора. Во время каждой из них в поезде работают шесть украинских врачей, 12 медсестер и около 20 сотрудников "Укрзалізниці" и санитаров.

В "УЗ" также рассказали, что медицинские поезда позволяют эвакуировать раненых, больных и травмированных граждан, в том числе детей, для транспортировки которых требуются специальные условия и поддержание стабильного состояния до прибытия к месту назначения.

"Мы благодарны "Врачам без границ", десяткам украинских и международных медиков, которые регулярно курсируют на Донбасс, Харьковщину и украинский юг и помогают спасать украинские семьи – железная дорога делает это с самого начала полномасштабного вторжения и не прекратит эти рейсы, пока в них будет необходимость. Спасибо также за экспертизу и быстрое взаимопонимание коллегам из Министерства здравоохранения", – сказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Евгений Лященко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, так что вывозить раненых украинских бойцов с линии фронта приходится прямо под огнем противника. В сети показали кадры эвакуации наших травмированных воинов с передовой.

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