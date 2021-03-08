'Укрзалізниця' назначила дополнительные поезда в 'красную' зону Закарпатья. Список

"Укрзалізниця" назначила дополнительные специальные рейсы на Закарпатье.

Об этом в Телеграм-канал сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что поезда будут ходить во вторник, субботу и воскресенье по таким маршрутам:

358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

Криклий пояснил, что пассажиры уже с купленными билетами на указанные рейсы, могут воспользоваться ними без необходимости обмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в " Укрзалізниці" заявили, что со вторника, 9 марта, будет приостановлено высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области.