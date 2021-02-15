Машинисты "Укрзалізниці" показали "средневековые" условия работы: в кабине приходится разводить костер. Видео
Сотрудники "Укрзалізниці" пожаловались, что из-за отсутствия стеклообогревателей вынуждены растапливать лед на окнах кабины локомотива с помощью огня.
Соответствующие видео в одном из поездов записали машинист и помощник машиниста. Ролики в понедельник, 15 февраля, опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотрет, доскролльте страницу до конца).
Работники УЗ показали, что лобовое стекло в поезде было полностью покрыто льдом, а дорогу впереди практически не видно. Управлять им приходилось почти что "вслепую".
Мужчина поджег бумагу и в руках держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы хотя бы как-то растопить лед.
"Обогрев времен средневековья", – прокомментировал ситуацию PavlovskyNews.
Машинист также обратился к главе УЗ Владимиру Жмаку с претензией, спросив, не заслуживают ли железнодорожники повышения зарплаты.
Источник видео – Telegram-канал PavlovskyNews:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
харьковчанина высадили из поезда "Укрзалізниці" и составили акт о нарушении дисциплины после того, как он якобы зафиксировал превышение нормы радиационного фона в одном из вагонов. После инцидента украинец намерен судиться с УЗ.
Пассажиры "Укрзалізниці" пожаловались на нападение клопов во время поездки. Инцидент произошел в начале февраля в поезде Харьков – Трускавец.