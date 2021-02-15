Машинисты "Укрзалізниці" показали "средневековые" условия работы: в кабине приходится разводить костер. Видео

Сотрудники "Укрзалізниці" пожаловались, что из-за отсутствия стеклообогревателей вынуждены растапливать лед на окнах кабины локомотива с помощью огня.

Соответствующие видео в одном из поездов записали машинист и помощник машиниста. Ролики в понедельник, 15 февраля, опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотрет, доскролльте страницу до конца).

Работники УЗ показали, что лобовое стекло в поезде было полностью покрыто льдом, а дорогу впереди практически не видно. Управлять им приходилось почти что "вслепую".

Мужчина поджег бумагу и в руках держал ее возле стекла со стороны машиниста, чтобы хотя бы как-то растопить лед.

"Обогрев времен средневековья", – прокомментировал ситуацию PavlovskyNews.

Машинист также обратился к главе УЗ Владимиру Жмаку с претензией, спросив, не заслуживают ли железнодорожники повышения зарплаты.

Источник видео – Telegram-канал PavlovskyNews:

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