"Укрзалізниця" изменила расписание движения поездов из-за ЧП под Днепром

"Укрзалізниця" изменила расписание движения ряда поездов из-за аварии под Днепром, во время которой поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "УЗ". Задержка пассажиров в пути будет составлять от 1 до 3 часов, уточняется в информации.

Поезда №3 Запорожье – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец, №85 Новоалексеевка – Львов/Ковель и №731 Запорожье – Киев со станции Днепр запланировано отправлять по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути – 1:00.

Поезда №53 Днепр – Одесса, №7 Днепр – Киев, №11 Новоалексеевка – Киев, №37 Запорожье – Киев, №9 Мариуполь – Киев, отправление которых из станций Днепр и Каменское назначено после 19:00, проследуют по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше по обычному маршруту.

Время отправления поездов из Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути – до 3 часов.

Поезд №69 Мариуполь – Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часа.

До поезда будут подвезены пассажиры со станции Каменское.

Также часть пассажиров со станции Каменское "Укрзалізниця" пообещала подвозить автотранспортом в Запорожье.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в субботу, 6 февраля, в Днепропетровской области сошли с рельсов 8 из 57 вагонов грузового поезда, который двигался по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск – Узел. Авария произошла возле станции "Воскобойня".

В результате ЧП повредились железнодорожные пути и электрическая опора, 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись. Погибших и пострадавших нет.