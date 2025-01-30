'Укрнафта' передала 3 комплекса БпЛА Шарк для 14-го полка беспилотных авиационных комплексов

ПАО "Укрнафта" продолжает поддерживать Силы обороны Украины, направляя ресурсы на укрепление обороноспособности. Вместе с фондом "Повернись живим" компания передала три разведывательных комплекса БПЛА "ШАРК" для 14-го полка беспилотных авиационных комплексов. Общая стоимость пособия составила 9,3 млн грн.

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В состав передачи вошли:

– один комплекс с ночной камерой,

– два комплекса с дневной камерой,

– наземная станция управления.

"Теперь эти БПЛА работают на выявление и поражение важных целей врага. Спасибо каждому, кто приобщился. Вместе усиливаем нашу оборону", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

"Укрнафта" продолжает инвестировать в современную технику и необходимое оборудование, помогающее военным выполнять важные задачи на передовой. Компания остается надежным партнером в поддержке сил обороны и обеспечении энергетической стабильности страны.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 547 заправок (462 собственных и 85 в управлении) заправок на всей территории Украины и реализует качественное горючее Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.