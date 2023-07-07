Укрепляют коридоры из Крыма на материковую Украину: Чубаров рассказал, как оккупанты готовят полуостров к обороне

Российские оккупанты укрепляют коридоры с временно оккупированного Крыма на материковую Украину. Таким образом , захватчики готовят полуостров к обороне в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Такое заявление сделал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Об этом он сказал в эфире FREEДОМ.

"Они укрепляют три коридора, соединяющих полуостров с материком. Это Арабатская Стрелка. Так, со стороны Джанкоя по этой удивительной косе, которую они сейчас разрушают, транспорт может двигаться в сторону Херсонской области. Это Чонгар. Недавно был взорван Чонгарский мост, который они вроде бы привели снова в пользование. И коридор от Джанкоя в сторону Оркапы – или старый Красноперекопск – оттуда на Каланчак и Чаплинку", – отметил Чубаров.

Он уточнил, что на каждом из этих коридоров размещены особые сооружения и дополнительные военные подразделения.

В целом, по его словам, Россия значительно укрепила остров и надеется на долгосрочную оборону.

"Россия пытается превратить Крым в такую территорию, где она будет долго обороняться", – резюмировал Чубаров.

Стоит добавить, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что российские оккупанты рассматривают сценарий уничтожения "Крымского титана" на случай бегства из временно оккупированного Крыма. Однако сначала они надеются использовать практику шантажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, инженерные подразделения российской оккупационной армии в течение последних нескольких дней пройдут пока продолжающие работать цеха предприятия "Крымский титан", а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании Титана используется около 200 тонн технологического аммиака.

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