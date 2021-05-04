'Укравтодор' пообещал быстро восстановить разрушенный мост на Львовщине

В понедельник, 3 мая, во Львовской области на трассе Н-17 Львов – Радехов – Луцк произошел обвал аварийного моста через реку Западный Буг. Сейчас уже организовали объезд, в ближайшее время в техсовете Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ представят проект реконструкции. После этого оперативно определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнут строительные работы, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Служба уже организовала объезд аварийного участка (направление из Львова): "Доезжаете до г. Каменка-Бугская, там поворачиваете налево и едете в направлении города Великие мосты. Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения".

Сообщается, что в результате обвала моста никто не пострадал.

Укравтодор обещает восстановить переправу через Западный Буг оперативно и качественно. В прошлом году служба столкнулась с аналогичной ситуацией: из-за обвала моста через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области пришлось экстренно отстраивать сооружение "с нуля". Тогда переправу полностью восстановили за 7 месяцев.

По данным службы, мост вблизи села Гаек Каменка-Бугского района был построен в 1960 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. За последние 5 лет сооружение находилось в предаварийном состоянии. В прошлом году мост включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", реконструкцию должны были начать уже в ближайшие месяцы.

Согласно программе "Большая стройка", в 2020 году компания ООО СИНК ПЛЮС МІКК выиграла тендер на изготовление проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость реконструкции моста - 74 млн грн.

Укравтодор отметил, что срочного ремонта требуют 895 мостов по всей Украине. Из них 169 находятся в предаварийном состоянии. Для решения проблемы в апреле 2020 года в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского стартовала программа восстановления мостов. Ее цель - обновить до 1400 искусственных сооружений до 2025 года.

Напомним, по программе Президента "Большая стройка" в прошлом году по всей Украине обновили и построили 158 искусственных сооружений. В этом году планируют провести ремонт и строительство минимум 160. В 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 искусственных сооружений по всей стране.