Укравтодор обнародовал трехлетний план трансформации по принципам стран ЕС

Работы на украинских дорогах в рамках программы президента "Большая стройка" будут происходить по новым принципам: глава Укравтодора Александр Кубраков в ГП "ДерждорНДІ" представил план развития Агентства на 2021-2023 годы.

Реформы будут воплощаться по методологии и при поддержке западных партнеров, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил Укравтодор в Facebook.

"Все управленческие решения должны быть основаны на данных, data-basedpolicies, за планами и стратегиями должна стоять наука. Именно поэтому, только с активной работой ГП "ДерждорНДІ" можно воплотить все реформы, над которыми мы сейчас совместно работаем с ЕБРР, нашими другими международными партнерами, Командой поддержки реформ при Укравтодоре", – заявил Александр Кубраков.

Одним из направлений реформ станет реализация мероприятий, направленных на предупреждение коррупционных рисков:

внедрение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с ЕБРР;

перевод всей тендерной документации в электронный формат;

создание открытых реестров асфальто-бетонных заводов и калькулятор расчета опыта подрядчика;

либерализация ценообразования от этапа проекта до отчетности за выполненные работы.

Кроме этого, ГАК "Автомобильные дороги Украины" получила Наблюдательный совет, началось сотрудничество с платформой Прозоро.Продажи.

Параллельно Укравтодор улучшает стратегию управления качеством. В частности, меняется подход к мониторингу дорог.

Со следующего года будет полностью автоматизирована приоритизация ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4. В течение этого года пройдет обучение специалистов для работы с данной системой, которая используется 134 правительствами стран, рекомендована Всемирным банком и мировыми дорожными ассоциациями.

Планируется также формирование нормативной базы для применения технологии BuildingInformationModelling в проектировании инфраструктурных объектов.

На крупнейших дорожных проектах будут использоваться исключительно международно признанные формы договоров, такие как FIDIC, NEC и другие.

"Это потребует не только пересмотра системы контрактации подрядчиков, но и, опять же, ценообразования, арбитража и других системных вещей", – отметил Укравтодор.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что к концу 2023 года планируется обновить основную сеть автомобильных дорог в Украине, общей протяжностью более 20 тысяч км.