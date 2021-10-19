Украину ждут погодные 'качели': синоптик дала подробный прогноз на неделю. Карта

Погода в Украине на неделе с 18 по 24 октября ожидается переменчивой. "Температурные качели" приведут периоды похолодания и резкого потепления. Кроме того, дожди будут меняться сухой и солнечной погодой.

Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. По ее словам, в течение вторника, 19 октября, будет холодно. Температура будет колебаться днем от +9 до +11 градусов. А ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов (чтобы посмотреть карту, досколльте до конца страницы).

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Еще прохладнее будет в среду, 20 октября, – ночью ожидаются морозы до -1 градуса на востоке и юге страны. Днем будет от +9 градусов. Немного теплее температура будет в западных регионах – там прогреется до +15 градусов.

Со среды по пятницу в большинстве областей потеплеет, столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Так, в четверг, 21 октября, на востоке днем ожидается +13..+16 градусов, на западе и юге +16.. +19, а в северных регионах +14..+16 градусов. По всей территории страны будет солнечно и сухо.

22 октября осадки вероятны на Житомирщине, в Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Температура днем +15..+19 градусов, ночью будет +7..+11.

На выходных, 23 и 24 октября, как рассказала Диденко, будет снова прохладно.

"А уже на выходных, особенно в воскресенье, 24-го октября, холодный тяжелый воздух разбудит нас от сладких теплых снов – начнется существенное похолодание. Неделя будет интересной, но прогнозируемой, не мерзнете, утепляйте себя", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские синоптики спрогнозировали, какой будет погода зимой 2021-2022 годов. Они рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов и снега.