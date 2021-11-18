Украину ждут морозы до -30? Ученая пояснила, почему Гидрометцентр неправ

Прогноз начальника Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, согласно которому этой зимой в Украине возможны морозы до -30 градусов, не основывается на научных данных. Температурный минимум может составить -20 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. "Минус 30 градусов – это он загнул", – заметила она.

"Я не знаю, на основании каких моделей Кульбида может об этом рассуждать", – сказала ученая.

Как пояснила Мартазинова, подобные прогнозы можно строить либо на основании научных работ отдельных авторов, либо основываясь на определенных научных моделях.

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Согласно ее собственной модели, этой зимой возможны морозы около -20 градусов. Самым холодным периодом зимы может оказаться первая половина января.

В этом контексте Мартазинова добавила, что глава Гидрометцентра не привык ссылаться на источники информации, которую использует в своих прогнозах. "Есть культура среди ученых. Они всегда ссылаются на определенных авторов или на определенные модели. Он этого никогда не делает", – заявила она.

Ученая также заметила, что Кульбида на сегодняшний день в большей мере является чиновником, а не синоптиком, и напрямую не связан с прогнозированием.

"Он уже давно не работает в области прогнозов. Он сейчас администратор. Кроме того, Укргидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов. Он не должен говорить о том, чем не занимается", – сказала Мартазинова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида озвучил долгосрочный прогноз погоды на зиму 2021-2022 года, согласно которому в отдельные дни возможны морозы до -30 градусов.