Украину ждет стремительное потепление, но в некоторых регионах еще будет прохладно, – синоптик

Погода в Украине в следующую неделю (15-21 мая) будет комфортной, начнется потепление. Ночи уже не будут такими прохладными, однако на востоке температура останется более низкой, чем на остальной территории страны.

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Об этом в интервью NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она объяснила потепление тем, что в выходные (13-14 мая) направление воздушных масс начало меняться с северо-восточного на юго-восточное. Это означает, что к нам заходит более теплая воздушная масса.

"Начало следующей недели ознаменуется повышением температуры. В основном мы его ощутим в ночные часы. Температура ночью 14-15 мая составит +8...+13 градусов, а в дневные часы +18...+23, даже +24, практически по всей территории страны 14−17 мая", – сообщила Птуха.

16 и 17 мая в восточных регионах ночью еще будет +5...+10 градусов. Не стоит забывать, что свой микроклимат в высокогорье Карпат – там в темное время суток будет 0…+5.

В Киеве погода будет теплой, +18…+22 градуса днем. "Ночная прохлада отступает, будет теплее. И это будет ощущаться – утра будут не такими прохладными", – рассказала эксперт.

В конце недели существенных изменений погоды не будет, хотя осадки участятся. 16 мая в дневные часы на западе Украины прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы, 17 мая – также, плюс добавится немного осадков в северных областях.

"Предупреждений относительно ветра нет, но днем 15 мая в западных областях возможны порывы ветра из-за того, что атмосферный фронт будет поступать с запада", – добавила сотрудница Укргидрометцентра.

Как писал OBOZREVATEL:

– Первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Данные сайта Meteoprog говорят о том, что аномальной жары в июне ждать не стоит.

– Синоптик Наталья Птуха ранее заявляла, что в конце мая-2023 в нашей стране температура воздуха будет прогреваться в среднем до +25 градусов.

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