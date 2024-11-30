Украину в первый день зимы накроет туманом: прогноз синоптиков

В воскресенье, 1 декабря, Украину накроет туман. В целом, в первый день зимы, будет облачная погода, но без осадков.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". По прогнозу синоптиков, туман накроет всю территорию Украины кроме юго-восточной части.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 1-6° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 3-8° тепла)" , – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики добавили, что первые дни зимы начнутся с несущего густого тумана антициклона Clemens. Впрочем, они обещают по Украине плюсовые отметки, но усиление ветра в юго-западной части страны принесет дожди и мокрый снег. На остальной территории осадков не ожидается.

В Киевской области в воскресенье, 1 декабря, будет облачно, без осадков в течение суток. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!