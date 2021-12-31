Украину в первый день нового года зальют дожди: какой будет погода 1 января

Погода в Украине в субботу, 1 января, будет преимущественно дождливой. В некоторых регионах также пойдет снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Морозов при этом почти не ожидается (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди накроют всю Украину, на севере и западе вместе с ними пойдет снег.

Ночью почти везде плюсовая температура – от 3 до 5 градусов, на северо-востоке от 1 до 3 мороза.

Днем в субботу в целом по стране +4… +8, в северных и восточных областях всего лишь 1-3 тепла.

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В Киеве также дожди, ночью и днем от 3 до 6 тепла.

Напомним, что ранее появился прогноз погоды на начало января вплоть до Рождества. Синоптики предупредили украинцев о температурных качелях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на февраль спрогнозировали существенное потепление. Правда на долго оно не задержится.