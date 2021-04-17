Украину снова охватят заморозки: появился прогноз погоды на воскресенье. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля, будет преимущественно солнечной, однако в некоторых регионах еще ожидаются дожди.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Также прогнозируют заморозки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в части западных (Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой) и северных (Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская) областях.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 6 тепла, днем +11… +15.

В Киеве в воскресенье небольшие дожди, ночью +3… +5, днем до +13.

Также ночью по всей стране, кроме северных и северо-восточных, на поверхности грунта заморозки от 0 до 5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода на майские праздники и на Пасху, которую православные христиане отметят 2 мая, будет прохладной. Потепление может начаться сразу после нее.