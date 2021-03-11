Украину снова накроют дожди со снегом: где в пятницу испортится погода. Карта

Погода в Украине в пятницу, 12 марта, будет снежной и дождливой почти по всей территории страны.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook. Согласно прогнозу, ночные "минусы" немного усилятся (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Ночью на западе и днем по стране, кроме востока, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах умеренный снег, ветер усилится до 25-30 м/с, возможны метели.

Ночью в западных областях, а днем по стране, кроме востока и юго-востока, пойдет мокрый снег; на западе с дождем. На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 мороза, на Левобережье -10… -15, в западных областях около 0 градусов.

Днем прогнозируют от 3 мороза до 2 тепла, в западных и Одесской областях +3… +8.

Погода в Киеве 12 марта будет снежной, ночью -4… -6, днем от 1 мороза до 1 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 13 и 14 марта, температура воздуха в Украине повысится до плюсовых отметок.