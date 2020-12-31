Украину после Нового года окутает туман: объявлен I уровень опасности

До конца 31 декабря, ночью и утром 1 января в Украине ухудшится погода – ожидаются туман и гололед на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также в Карпатах выпадет снег.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 31 декабря, ночью и утром 1 января в Киеве, восточных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – предупредили спасатели.

Туман накроет следующие области: Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская. В ведомстве отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Также синоптики добавили, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях выпадет значительное количество снега и на дорогах – гололед.

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