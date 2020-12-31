Украину после Нового года окутает туман: объявлен I уровень опасности
До конца 31 декабря, ночью и утром 1 января в Украине ухудшится погода – ожидаются туман и гололед на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также в Карпатах выпадет снег.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 31 декабря, ночью и утром 1 января в Киеве, восточных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – предупредили спасатели.
Туман накроет следующие области: Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская. В ведомстве отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Также синоптики добавили, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях выпадет значительное количество снега и на дорогах – гололед.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Метеорологи сказали, что Новый год украинцы встретят практически без снега. По прогнозу синоптиков, мокрый снег пройдет лишь в нескольких регионах Украины и не задержится надолго.
Синоптик Наталья Диденко сказала, что в Украине 31 декабря – 1 января будет стоять теплая погода.
Ранее синоптик спрогнозировала погоду в Украине в первый день 2021 года.