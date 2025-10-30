Украину ожидает смена воздушных масс: синоптики сказали, какая погода будет в последний день октября

Октябрь в Украине завершится последним рабочим днем недели и "бабьим летом". В пятницу, 31 октября, погода будет теплой, но ветреной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики предупредили о порывистом ветре в некоторых областях.

Как пояснили метеорологи, 31 октября через территорию Украины будет быстро перемещаться атмосферный фронт, который будет двигаться с северо-запада и принесет смену воздушных масс – ночью будет преобладать юго-западный ветер, днем он изменится на западный, в северных, большинстве западных и Винницкой областях ветер усилится до 15-20 м/с.

В этих областях объявили І уровень опасности, желтый. Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Однако, ветер не будет по-осеннему холодным, а наоборот, будет нести теплый как для этой поры воздух.

В последний день октября будет облачно с прояснениями. В нескольких областях пройдут небольшие дожди. Осадков следует ожидать на севере страны, ночью на западе, а днем на востоке, а также на Полтавщине и Днепровщине, на остальной территории будет стоять сухая погода.

Самая высокая температура ожидается на юге, где воздух прогреется до +20.

Холоднее всего традиционно будет в Карпатах, где ночью ожидается мокрый снег и температура 0...+2. Днем не намного теплее – столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+5.

На остальной территории температура ночью 5...+10, на востоке страны +1...+6 градусов. Днем ожидается +9...+14.

В Киеве и области 31 октября будет облачно с прояснениями. Погоду испортит сильный ветер и небольшой дождь, который будет идти ночью, а днем ожидается местами.

Температура по области ночью +5...+10 градусов, днем от +9 до +14.

В Киеве ночью +7...+9, днем +10...+12.

Ощущение прохлады добавит сильный ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи,ноябрь в Украине начнется рекордными плюсовыми температурами. Так, 2 ноября ожидается температура воздуха несколько выше климатической нормы, на западе и юге страны она поднимется до +19 градусов.