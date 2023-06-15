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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист

Блог | Украину ожидает катастрофическая проблема, масштаб которой мы не осознаем

Украину ожидает катастрофическая проблема, масштаб которой мы не осознаем

У нас купа людей повернулася з тих місць Війни, з яких рідко повертаються....

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Всі вони в птср, в агресії, бойовому стресі...

Це глобальна проблема для Держави у майбутньному.

Сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої Світової здасться нам полубертатним періодом.

Я сьогодні з цим зіткнувся.

Або ми системно будемо це вирішувати, або матимемо глобальну проблему.

Московити вже почали це робити по-своєму. Вони вводять закон, що амністує людей, що беруть участь у війні від легких та середніх тяжкостей злочинів.

Ми не можемо ідти цим шляхом.

Але садити за хуліганку тих, хто пройшов Бахмут треба бодай після двох попереджень.

Бо це вже катастрофічна проблема, вирішення якої потребує задіяння усіх світових практик роботи з "ветеранським синдромом".

Ми ще просто не усвідомлюєм маштаб.

Тут потрібно задіяння Держави, громадянського суспільства, місцевих громад та міжнародних організацій...

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