Украину охватит жара +35: синоптики предупредили об опасности в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 15 июля, будет преимущественно солнечной и жаркой. Лишь в нескольких областях возможны осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В связи с высокой температурой есть существенная опасность возникновения пожаров (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами ожидаются во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 21 тепла; днем +29… +34, жарче всего на востоке – до 35 градусов.

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В Киеве в четверг также солнечно и жарко, ночью +20… +22, днем от 31 до 33 градусов.

Также в западных, северных, восточных и центральных областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дожди в Украине в конце недели. Осадки местами пройдут на севере и в столице, а также немного затронут часть центральных областей и запад.