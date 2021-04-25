Украину охватит холодный арктический воздух: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

В Украине в начале новой недели, 26 апреля, погода отметится ночными заморозками, прохладной температурой воздуха и осадками днем.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко. Видеопрогнозом она поделилась на своей странице в Facebook.

"К сожалению, погода в Украине остается холодной. Воздушная масса арктического воздуха и в дальнейшем будет охватывать значительную часть территории", – отметила специалист.

По ее словам, ближайшей ночью в стране остается большая вероятность заморозков как на поверхности почвы, так и в воздухе. Последний днем в понедельник в северных, западных и центральных областях максимально прогреется до +7... +11 градусов.

Немного теплее будет на юге и востоке. Осадки же 26 апреля периодически будут наблюдаться во всех регионах страны.

"А если осадки, и температура воздуха будет приближаться к 0 градусов или чуть выше, это опять может перерасти в мокрый снег", – предупредила Диденко.

Она добавила, что со среды, 28 апреля, в Украине вероятно потеплеет – столбики термометров будут держаться по крайней мере на уровне +14... +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики отмечают, что стабильное тепло в Украине будет, но перед этим нужно еще пережить заморозки и ливни с грозами. Погодные качели прогнозируют до мая.