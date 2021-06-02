Украину накрыли шквалы и грозы, обесточены населенные пункты: какой погода будет до конца дня

Погода в Украине во второй день лета, 2 июня, будет прохладная, дождливая и ветреная. В некоторых регионах на среду объявили даже штормовое предупреждение.

В частности, непогода, местами со шквалами и градом, больше будет бушевать в восточной части страны, свидетельствует прогноз от Украинского гидрометцентра. А в ГСЧС добавили, что вследствие такой метеокартины ночью 50 населенных пунктов в трех регионах уже остались обесточены.

Синоптики отмечают, что в южных, некоторых восточных и центральных областях 2 июня будет облачно с прояснениями, прогнозируются умеренные дожди и грозы.

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В то же время на Запорожье, Донетчине и Луганщине возможны ливни, грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Значительные дожди могут постигнуть и районы Херсонской и Харьковской областей.

"По состоянию на 7 ч. 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в трех областях, а именно Днепропетровская – 38, Донецкая – 6 и Запорожская – 6", – говорится в утренней сводке на сайте ГСЧС Украины, с отметкой, что к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

На остальной территории в среду обещают переменную облачность, без осадков. Ветер в стране будет северо-восточный, 7-12 м/с. Кроме западных областей, местами порывы ветра и шквалы могут достигать 20 м/с.

Днем в Украине температура воздуха прогреется до +14... +19 градусов. Так, в западных и северных областях будет прохладнее – столбики термометров покажут примерно +16. В центре немного теплее – до +18, а в восточных и южных регионах +19.

В Киеве 2 июня днем синоптики не прогнозируют осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура +16... +18.

Добавим: синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 2 июня влажная погода с порывистым ветром и местами грозами охватит большую часть Украины. Виной тому циклон дождей, который предыдущие дни царил в центральных, южных и восточных регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождевой. Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.