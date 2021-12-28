Украину накроют снегопады, на дорогах ожидается гололедица: синоптики предупредили об опасности. Карта

До конца вторника, 28 декабря, в Украине ожидается значительное ухудшение погоды, которое уже задело несколько регионов. Местами прогнозируют снегопады, а где-то дождь, поэтому на дорогах будет наблюдаться гололедица.

С предупреждением об усложнении погодных условий выступили синоптики Укргидрометцентра. А также спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), призвав водителей быть внимательными на дорогах (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Что обещает погода 28 декабря в Украине

В первую очередь, по прогнозу синоптиков, в этот день будет морозно – температура воздуха установится на уровне -4… -6 °С. На западе на несколько градусов выше, а на востоке – ниже. И только на юге ожидаются "плюсы" – в пределах +2… +4 °С.

Видео дня

В течение суток в большинстве регионов будет идти снег, а на юге и на крайнем востоке – мокрый снег с дождем. Небо будет пасмурным, к вечеру, как и в утренние часы, будет наблюдаться туман. Ветер восточного и северо-восточного направлений, 7-12 м/с.

Где погода ухудшится

По данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия 28 декабря ожидаются в южных, центральных и восточных областях. Речь идет о сильных осадках в виде снега, в частности мокрого и с дождем. Налипание мокрого снега прогнозируют в южной части страны, а также на Донетчине, Днепропетровщине и Кировоградщине.

Значительный снег и местами вьюги пронесутся по Луганщине и Харьковщине. На территории страны, кроме западных и северных регионов, иногда порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве и области – туман, видимость 300-500 м. На дорогах столичного и остальных регионов – гололед, которому присвоен I уровень опасности, желтый. Синоптики и спасатели предупреждают, что подобные погодные условия могут спровоцировать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики начали прогнозировать погоду на Новый год в Украине. По словам некоторых, 31 декабря и 1 января она отметится плюсовой температурой и оттепелью.