Украину накроют мощные ливни, ожидаются град и шквалы: прогноз на понедельник

В начале недели, 2 августа, погода в Украине снова отметится бурями и ливнями, при которых порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Из-за неблагоприятных метеоусловий объявлено штормовое предупреждение.

Непогода в понедельник затронет большинство областей страны, одновременно ожидается жара до +36. С предупреждением выступили синоптики Укргидрометцентра.

По их словам, днем грозовые ливни, местами град и шквалы 15-20 м/с ожидаются на западе, севере и в центре.

Кроме этого, затронут Одесщину, Николаевщину и Херсонщину (І уровень опасности, желтый).

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Температура ожидается на уровне +27... + 32 градусов. Наиболее жарко будет в восточных и южных областях, где столбики термометров поднимутся до +36.

В то же время на крайнем западе страны будет +21... +26. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Также на востоке, в Киевской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях, на Крымском полуострове в этот день будет преобладать очень высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в августе-2021 погода в Украине будет дождливая, с грозами и шквалами. Жара спадет, температура воздуха опустится до +20 днем.