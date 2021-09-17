Украину накроют мощные ливни, начнется похолодание: синоптики дали прогноз на выходные

Погода в Украине на выходные 18-19 сентября будет дождливой, местами с грозами. Прогнозируется похолодание до +12...+14 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. Теплее будет в южных регионах, где воздух днем прогреется до +20...+22 градусов.

В субботу, 18 сентября, дожди накроют всю территорию страны, кроме Луганской области. В регионе ожидается солнечная погода, местами облачно. Добавим, что на юге, севере, в центре страны дожди будут с грозами. Средняя температура по стране будет +15...+17 градусов, ночью +10...+12.

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В Киеве 18 сентября прогнозируется дождь. Днем воздух максимально прогреется до +15...+17 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, ливни также продолжат накрывать территорию Украины. Однако гроза не предвидится. Осадков не будет только в Одесской и Николаевской областях. Также в этих регионах будет теплее всего в стране: днем +20...+22 градусов, ночью +12...+14.

В Киеве 19 сентября дождей не будет только ночью, днем – осадки. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха +12...+14, ночью +8...+10.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух сказала, что осень-2021 в Украине будет теплой и сухой, без критических низких температур. На погоду в нашей стране будет влиять метеорологическое явление Ла-Нинья.