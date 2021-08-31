Украину накроют мощные ливни, град и шквалы: синоптики уточнили прогноз на вторник

Во вторник, 31 августа, в Украине в регионах пройдут сильные дожди, местами с градом. Также ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. Грозовые ливни сегодня прогнозируются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кропивницкой и Черкасской областях.

При этом в указанных регионах средняя температура днем будет около +28+30 градусов. Немного прохладнее будет на севере страны +22+24.

Сегодня дожди также ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Днем столбики термометра покажут в среднем +18+20.

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На остальной части ожидается солнечная погода без осадков. Жарче всего будет в южных регионах. Днем воздух максимально прогреется до +31 градуса.

В Киеве и области в последний день лета дождей не предвидится. Температура днем +21+23 градуса.

Также синоптики предупредили, что 31 августа в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что погода в Украине осенью 2021 года будет привычной для этого времени года. Сентябрь будет теплым до 25 градусов тепла, а первые морозы начнутся уже в ноябре.