Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 17 декабря, будет облачной и влажной – осадки прогнозируют почти во всех областях Украины. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около нуля.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра, их прогноз опубликован на Facebook. Как отмечается в сообщении, Украина в пятницу будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

В западных регионах прогнозируют гололедицу на дорогах. В Карпатах ожидаются снегопады, температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов с отметкой "минус". Направление воздуха в этот день будет северо-западным, его порывы будут достигать 10 метров в секунду.

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На востоке Украины днем и ночью столбики термометров будут показываться от +1 до -1 градуса. При этом прогнозируется мокрый снег. В южных регионах будет теплее всего – воздух прогреется днем до +4 градусов, а ночью будет до +2 градусов. В Херсонской области ожидается дождь и мокрый снег, в остальных южных областях будет сухо.

На западе прогнозируют ночью и днем до +2 градусов, теплее всего будет в Ужгороде – там термометры будут показывать до +5 градусов днем и до +3 ночью. В регионах ожидается дождь и мокрый снег. В северных областях Украины температура в течение дня будет 0…+2 градуса с осадками.

В Киеве 17 декабря прогнозируют небольшой дождь, ветер северо-западный. Температура воздуха будет колебаться до +1 до +3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе в Украину придет серьезное похолодание. Температура воздуха 21-23 декабря ночью может опускаться до -12...-18 градусов.