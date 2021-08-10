Украину накроет мощная непогода: где будут ливни, град и шквалы во вторник. Карта

Днем во вторник, 10 августа, погода в Украине испортится, накрыв почти всю территорию циклоном осадков. Речь идет о вероятных грозовых дождях, граде и шквалах.

Обновленный прогноз по метеоусловиям на этот день предоставил Укргидрометцентр. По информации на его сайте, ночью на западе и севере наблюдался даже мокрый снег (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Согласно прогнозу синоптиков, дожди с грозами, градом в отдельных районах и шквалами прогнозируют на всей территории страны. А на востоке объявлено даже І уровень опасности, желтый.

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Осадки обойдут только Волынь, Ривненщину, Кировоградщину и Одесщину, где, однако, будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Повсюду в стране будет наблюдаться северный и юго-западный ветер, 3-8 м/с, но при непогоде его порывы будут усиливаться до 5-10 м/с.

Температура же воздуха в регионах существенно не изменится. Так, на западе столбики термометров будут показывать +24... +29, на севере и в центре +26... +30, на востоке +27... +31, на юге в пределах +30... +32. В Киеве и области 10 августа +27... +30, вероятный дождь с грозой.

Ко всему прочему, синоптики предупредили и о преобладании во вторник чрезвычайной пожарной опасности. В частности, в восточных областях, на Сумщине, Киевщине, Черниговщине и в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, в августе украинцев ждут еще и периоды жары в +35, и сезон дождей. К концу месяца погода отметится постепенным похолоданием.