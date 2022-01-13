Украину накроет двухдневная магнитная буря: когда будет и как подготовиться

Уже под конец этой недели нашу планету может накрыть магнитная буря красного уровня. Она продлится двое суток – 16 и 17 января, а также может негативно повлиять на самочувствие определенных категорий людей.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, наиболее сильные колебания магнитосферы в течение месяца ожидаются 16 и 17 января. Прогнозируется, что пик этого явления придется на воскресенье, 16 января.

Однако у пожилых людей, метеочувствительных и лиц с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие уже с субботы, 15 января.

По словам экспертов, эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5. Однако уже в понедельник, 17 января, она пойдет на убыль. Впрочем, специалисты предупреждают, что негативное влияние может оставаться до 18 января.

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Следует отметить, что по прогнозам Space Weather Prediction Center, активность геомагнитного поля ожидается на нестабильном уровне не только с 16 по 18 января, но также в период с 23 по 26 января и активные всплески возможны с 28 по 30 января.

Значительно повышенный уровень активности геомагнитного поля ожидается 17 января и 8 февраля, предупредили специалисты.

Как отмечают специалисты, магнитные бури даже средней мощности могут негативно отразиться на самочувствии человека. А бури красного уровня, такая ожидается 16 января, могут даже провоцировать сбои в работе электротехники и проблемы со связью. Наиболее распространенными проявлениями негативного воздействия магнитной бури считаются:

Головокружение и головные боли.

Расстройства сна.

Проблемы с концентрацией внимания и состояние апатии.

Раздражительность.

Проблемы с давлением.

Обострение хронических заболеваний.

Ломота в теле, а также боли в местах переломов и суставах.

Отсутствие аппетита и тошнота.

Чувство слабости.

Как пояснил OBOZREVATEL врач-невролог, рефлексотерапевт Виктор Мацишин, можно поддержать свой организм, чтобы нивелировать негативные последствия магнитной бури. Во-первых, необходимо больше отдыхать – обеспечите себе полноценный сон, который будет длиться не менее 7-8 часов.

Также во время магнитной бури следует снизить физические нагрузки и избегать эмоциональных потрясений. Однако не следует полностью отказываться от физических упражнений. Не будет лишним уделить 5-10 минут зарядке. Интенсивные нагрузки лучше заменить прогулками на открытом воздухе.

Не менее важно следить за своим питанием. По словам медика, необходимо сбалансировано питаться, а обед организовывать в период с 12 до 14 часов. В этот промежуток времени можно позволить себе калорийную пищу.

Как отметил медик, соблюдение этих простых правил поможет создать эффект зонтика и уберечь организм от воздействия магнитных бурь, а также уменьшить зависимость от подобных явлений.

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