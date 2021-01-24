Украину могут ждать громкие отставки политиков: таролог дала прогноз на неделю

Неделя с 25 января будет для Украины богатой на события и заявления от политиков, возможны даже громкие отставки. Впрочем, к спасению экономики страны это не приведет.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на неделю с 25 по 31 января.

Общество

Неделя будет очень богатой на события и новости, все как-будто проснулись от зимнего сна и бросились что-то делать. Происходит активизация всех процессов на всех уровнях. Люди все решительнее заявляют о том, что они не будут мириться с тем, что сейчас происходит.

Политика

Политическая жизнь будет богатой на заявления и события, когда кто-то пытается разоблачить правду, заявить о переходе в оппозицию, также возможны какие-то громкие отставки, в том числе в знак протеста.

Экономика

Все делают вид, что беспокоятся об экономике, принимаются какие-то новые законы, постановления, словом, будут махать руками как ветряными мельницами, но все это никак не спасает и не влияет на те сокрушительные процессы, которые происходят.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

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