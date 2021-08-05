Украину будут заливать дожди, температура воздуха упадет: прогноз до конца недели

В Украине в ближайшие дни ухудшится погода. Активный циклон, сформировавшийся над Адриатическим морем, принесет дожди и грозы. В отдельных районах ожидаются град и шквалы.

О погоде до конца недели (на 6-8 августа) сообщил Укргидрометцентр. Циклон HENRI, насыщенный влагой Адриатического моря, будет смещаться через Среднедунайскую низменность и приблизится к Украине. Первыми его встретят западные области, циклон затронет северные и частично центральные регионы.

Так, в пятницу, 6 августа, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы накроют почти всю территорию страны – кроме юго-восточной и восточной части. Вместе с осадками придет и похолодание, но на юге и востоке все еще будет держаться жара.

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Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с

Температура ночью +14 ...+ 19 градусов, на юге страны +18 ...+ 23. Днем в западных областях ожидается +20 ...+ 25, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях столбики термометров будут показывать +24 ...+ 29. На остальной территории еще задержится жара и температура не опустится ниже +30 ... + 35 градусов.

В Киеве 6 августа будет идти дождь – ночью умеренный, днем сильный и с грозой. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью +17 ... + 19 градусов, днем столбики термометров покажут +24 ... + 26.

На выходных, 7-8 августа, погода в Украине будет нестабильной: в части регионов будет светить солнце, а в другой – ожидаются дожди.

Ливни с грозами пройдут в северо-восточных и частично южных областях. Осадки будут идти и днем, и ночью. На остальной территории Украины ожидается теплая погода без осадков.

В субботу, 7 августа, дожди пройдут в восточных, южных и северных областях. В то же время в центральных и западных областях – солнце, которое иногда будет прятаться за облаками.

Температура воздуха днем в южных областях ожидается от +28 до +32, в восточных составит + 32 ... + 34, в центральных: +23 ... + 27, в северных: + 24 ... + 26. На запад:е +22 ...+ 25 градусов.

В Киеве субботу, 7 Августу, пройдет без осадков. Температура будет колебаться от +23 до +25, а ночью столбики термометров будут показывать +15 ... + 17.

В воскресенье, 8 августа, большую часть Украины снова накроют грозовые дожди. Лишь в западных и центральных областях без осадков.

Температура воздуха днем на юге составит +31 ... + 33, на востоке ожидается + 32 ... + 34, в центральных и северных областях от +26 до +29, а на западе будет + 25 ...+ 28 градусов.

В Киеве 8 августа будет тепло и без осадков. Температура днем поднимется до +29, а ночью упадет до +18.

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