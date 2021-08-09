Украину будут заливать дожди: синоптики дали детальный прогноз на вторник

Во вторник, 10 августа, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт. Он принесет на большую часть территории кратковременные грозовые дожди, местами с градом. Возможно усиление ветра до 12 м/с.

И только в части северных и западных регионов будет сухо и ясно. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, а также Укргидрометцентр.

По словам метеоролога, несмотря на непогоду температура воздуха существенно не изменится. В южных и восточных областях все еще будет наблюдаться жара +28... +33, свежее будет в западных регионах – до +26... +27, а на остальной территории – около +26... +30.

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Дожди и гроза 10 августа вероятны в Киеве и Киевской области. Хотя днем будет жарко – до +30.

Диденко отметила, что на этой неделе Украина будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому серьезных осадков ожидать не стоит.

Также она спрогнозировала солнечную и ясную погоду уже на следующие выходные, 14-15 августа, когда столбики термометров покажут +24... +30.

По данным Укргидрометцентра, осадки, которые в первый день недели обещали на западе, теперь переместятся на остальную территорию страны. Так, дожди с грозами, шквалами и иногда градом 10 августа пройдут в Киеве и области, накроют Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области и Крым.

Независимо от осадков, на всей территории страны прогнозируют порывы северо-западного, северного или юго-восточного направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +11... +14 в западных областях, +14... +18 в северных, центральных и части восточных регионов, +18... +20 на юге.

Днем, несмотря на дождливую погоду, больше всего солнце припечет на юге и востоке – до +30... +32, свежее будет на западе – в пределах +23... +25 (на Закарпатье до +28), в остальных областях +26... +30.

Ко всему прочему, во вторник высокая пожарная опасность сохранится на Сумщине, Киевщине и в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе периодические дожди ожидаются во всех областях Украины. Циклон с осадками будет перемещаться с запада на восток и наоборот, возможны грозы, град и шквалы.