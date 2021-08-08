Часть Украины накроют грозы и шквалы: синоптики дали прогноз на начало недели

В ближайшие дни погода в Украине ожидается теплой в дневные часы и с периодическими, иногда сильными осадками. С понедельника, 9 августа, грозовые дожди сначала будут больше заливать запад, а во вторник переместятся на север и в центр.

В среду непогода вновь вернется в западные регионы, но сильный ветер охватит всю страну. Такой прогноз на начало новой рабочей недели дают синоптики Украинского гидрометцентра.

Погода 9 августа

Понедельник начнется с грозовых дождей со шквалами в Волынской, Ривненской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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Незначительные осадки вероятны также на Харьковщине, Донетчине и Луганщине. Ветер северного направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +14... +17, на востоке и юге – до +18... +22. Днем столбики термометров на западе будут показывать +24... +30, на севере и в центре +28... +31, на юге и востоке +30... +34.

Погода 10 августа

Во вторник ночью и днем дожди с грозами будут уже в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Ветер северный, 3-8 м/с.

Несущественные дожди прогнозируют в части восточных и западных регионов. Ночью воздух прогреется до +15... +17, в южных и восточных областях на несколько градусов выше. Днем погода будет облачной, но жаркой: +24... +28 на западе, +26... +31 на севере и в центре, +32... +34 прогнозируют на юге и и востоке.

Погода 11 августа

В среду грозы со шквалами снова ворвутся на запад страны. В частности, днем дожди охватят Волынскую, Ривнескую, Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

На остальной территории будет солнечно и без осадков. Однако везде по стране ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 5-10 м/с.

Температура ночью: +13... +15 на западе, на несколько градусов выше в Житомирской и Винницкой областях, в центре и на севере +16... +19, на востоке и юге +18... +22.

Днем в западных регионах, где пройдут дожди, и северных воздух прогреется до +23... +26, чуть выше на Закарпатье. В центре и на севере +26... +31, на юге и востоке +28... +32, на Луганщине жарче всего – до +34.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погод на конец лета и осень в Украине. По его словам, в августе жара постепенно пойдет на спад, осенью ожидаются два бабьих лета, а уже в ноябре вероятный первый снег.