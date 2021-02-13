Украину будут по-новому делить на карантинные зоны: в Минздраве рассказали подробности

Министерство здравоохранения (Минздрав) готовит новое постановление о карантинных ограничениях, которое, как и действующее, предусматривает введение четырех зон эпидемических ограничений – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода". В ведомстве, по его словам, планируют вскоре вынести ее на рассмотрение правительства.

Ляшко отметил, что зонирование будет распространяться на территории области. По районам зонирования не будет.

Что предусматривается:

"зеленый" уровень – практическое отсутствие карантинных ограничений;

"желтый" – тот уровень, который уже действует на всей территории Украины;

"оранжевый" будут активировать при условии превышения одного из пяти критериев. "Оранжевый уровень – это сигнал бизнесу, местной власти, органам контроля, что может быть введен "красный" уровень", – пояснил Ляшко.

"красный" – жесткие карантинные ограничения, подобные тем, которые действовали во время новогоднего локдауна (будут закрываться школы, рестораны, торговые центры).

В Минздраве также определили пять основных критериев для введения красной зоны:

загруженность коек с кислородом в области превышает 65%;

количество госпитализированных в области составляет 60 человек на 100 тысяч населения за последние 7 дней;

рост количества госпитализации, по меньшей мере, в два раза за последние 7 дней;

количество тестированию в области (экспресс и ПЦР- тестирования) за последние 7 составляет не менее трехсот на 100 тысяч населения;

количество положительных результатов в области составляет более 20% за последние 7 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует продлить карантин из-за коронавируса до 30 апреля. Впрочем, после этой даты ограничительные меры, скорее всего, снова будут пролонгированы.