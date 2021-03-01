Украину 1 марта накроют мокрый снег и ветер: озвучен прогноз погоды

В Украине в понедельник, 1 марта, в большинстве областей ожидаются ветер и мокрый снег, местами – мороз.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, опубликованном на сайте учреждения, температура воздуха ночью в среднем составит от 0 до +2 градусов, а в Киевской, Запорожской, Николаевской Одесской и Крыму – от -1 до +1.

Днем ожидается от +2 до +9 градусов тепла. При этом на большинстве территорий ожидается мокрый снег (ночью), северо-западный ветер и переменчивая облачность.

Теплее всего будет в Закарпатье – +7 +9 днем и 0 +2 ночью. В Волынской, Ривненской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях – +4 +6 градусов днем. На остальных территориях температура воздуха будет находиться в пределах +3 +5 градусов, прогнозируют синоптики.

В Киеве ночью – также мокрый снег, днем +2 +4, ночью -1 +1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на 1-3 марта. Так, в начале весны в большинстве областей ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица. Осадки выпадут уже в ночь1 марта на Правом берегу Украины и на востоке.