Украинцы застряли в пробках к Азовскому морю, которое превратилось в жижу. Видео

На Троицу погода испортила отдых украинцам в курортных поселках Запорожья. В воскресенье, 20 июня, там разгулялся шторм, превратив Азовское море в жижу с грязью.

Такими кадрами поделились в сети очевидцы. Тем временем многие отдыхающие, возможно, и не знают, что их может ожидать на уже забронированных курортах, поскольку застряли на пути к ним в пробках (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что непогода затронула поселок Кирилловка, Приморский посад и Степановка. Если накануне вода в море там была бирюзовой, то ныне превратилась в грязное месиво.

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На центральном пляже спасатели выставили табличку с предупреждением, о том, что в шторм купаться запрещено, пишет РИА Мелитополь.

Судя по кадрам в сети, большинство отдыхающих просто сидели в одежде на побережье, дыша морским воздухом – купаться в грязной воде люди не хотят, для загара погода тоже не подходит. Однако некоторые все же шли в воду, включая детей.

А вот на пути к этим курортным местам образовались пробки – как из-за наплыва отдыхающих, так и из-за ремонтных работ.

В эти дни дорожники проводили капремонт на трассе Т-0820 Акимовка – Кирилловка. По картам видно, что скопление транспорта наблюдалось в поселках Лиманское и Акимовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выпали трехдневные выходные и люди ринулись к морю. Отдыхающие по пути к курортам образовали огромные пробки на дорогах, ведущих к Кирилловке и Бердянску.