Смогут ли мужчины выезжать за границу после отмены военного положения: Вениславский объяснил нюансы

В Украине мужчинам разрешение на выезд за границу и демобилизация будут предоставлены только после отмены военного положения. Но только при условии, что в стране не будет введен другой правовой режим.

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Об этом рассказал народный депутат, доцент, специалист в области создания государства и прав человека Федор Вениславский. Он особо подчеркнул, что прекращение огня не означает отмены военного положения.

"Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения точно не устраняет угрозы, которые послужили причиной при введении правового режима военного положения", – отметил нардеп.

Господин Вениславский подчеркнул, что свобода передвижения и свободное передвижение за пределы страны "связаны исключительно с продлением или непродолжением правового режима военного положения".

Вопросом демобилизации будет заниматься исключительно президент Украины. Именно он будет определять решение о демобилизации и будет вносить его на утверждение Верховной Раде, отметил депутат и добавил, что "существует много процедурных моментов", требующих слаженной деятельности СНБО, президента и парламента.

"По меньшей мере, должно быть действительно подписано какое-то мирное соглашение, которое будет соответствовать международному праву, интересам Украины и Конституции. Потому что любое мирное соглашение мы не можем, как народные депутаты, ратифицировать, если оно будет противоречить Конституции Украины. Конституцию мы не можем изменить. Здесь очень много неопределенных моментов, которые не позволяют четко и однозначно сказать, когда и что произойдет", – сказал Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что военное положение в Украине могут отменить только тогда, когда закончится горячая фаза войны. В то же время, он подчеркнул, что Украина не согласится на прекращение огня "только ради прекращения огня".

Ранее Герт Ян Копман, генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам о расширении, заявил, что Киеву следует уже сейчас изучить вопрос об изменениях регулирования военного времени.

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