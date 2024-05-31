'Украинцы впервые объединились на всех континентах': Михаил Поплавский вспомнил историю 'Украинской песни года' к 20-летию премии

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" отметила 20-летний юбилей. В Киевском университете культуры по случаю праздника представили документальный фильм и книгу об истории становления и развития легендарного проекта.

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", автором идеи, генеральным продюсером, основателем и меценатом которой является Михаил Поплавский, отметила 20-летний юбилей. К этой дате в Киевском университете культуры презентовали документальный фильм "20 лет национальному музыкальному проекту "Украинская песня года" и книгу "Украинская песня года", которые являются своеобразным экскурсом в историю становления и развития легендарного проекта.

Проект был создан в 2004 году как "Наша песня", когда украинская музыка не была мейнстримом, а информационное пространство заполонил российский контент. Создавать украинское было немодно, невыгодно, что повлекло за собой катастрофическую ситуацию. Михаил Поплавский, всегда пропагандировавший национальные ценности и культуру, вместе с единомышленниками подняли эту проблему публично, вызвав общественный резонанс. Поплавский заявил об амбициозной миссии – сохранить и развивать украинское музыкально-песенное творчество, открывать новых талантливых артистов и предоставлять им творческие перспективы на старте карьеры.

"Наша песня" стала площадкой для украинских артистов – знаменитых мастеров сцены и молодых исполнителей, которые могли презентовать новую украинскую музыку самых разных жанров широкой аудитории. Единственное требование – песня должна звучать на украинском.

Ежегодно на гала-концерте во дворце искусств "Украина" отмечали лучших певцов, чьи песни больше всего понравились телезрителям, в разных номинациях: "Душа украинской песни", "Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни" и "Надежда украинской песни". Важно, что награды получали и авторы песен.

Проект развивался, становился все более масштабным, изменял формат, добавлялись новые номинации. Он превратился в высококачественное шоу с современными технологиями, постановками, которое собирает десятки миллионов телезрителей.

"Украинской песней года" телепроект стал в начале 2012-го. Тогда же Михаил Поплавский воплотил свою, казалось бы, нереальную идею показать украинскую песню всему миру. Беспрецедентный проект "Песня нас объединяет!" вошел в мировую Книгу рекордов Гиннесса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Пять суток непрерывно, с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 года, на двух телеканалах – Первом национальном и "Эра" – на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Этот эпохальный, исторический мегапроект претворили в жизнь Киевский национальный университет культуры и искусств, Первый национальный телеканал и телекомпания "Эра".

"Нас переполняло чувство большой гордости за творческую команду, талантливый украинский народ. Украинцы впервые объединились на всех континентах мира. Песня – это генетический код нации. Это история нашего государства, его традиции, стремление к свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в великое будущее. Через украинскую песню мы заявили о своей национально-культурной идентичности на весь мир. Показали все разнообразие, богатство и душу народной и современной песни, представив разные поколения исполнителей", – сказал Михаил Поплавский.

В 2017 году проект вышел на международный уровень – грандиозная церемония награждения прошла в Варшаве. Европейскому зрителю были представлены самые разные музыкальные жанры и исполнители, которые показали, какой лирической, веселой и сентиментальной, наполненной глубоким содержанием и патриотизмом является украинская песня. Проект реализовали лучшие польские и украинские режиссеры, графические дизайнеры, звукорежиссеры и телеоператоры.

Следующая церемония награждения после паузы прошла уже в 2020 году.

Над масштабным шоу работала обновленная команда профессионалов, большинство из которых – выпускники Киевского национального университета культуры и искусств. Среди них – режиссер-постановщик Катя Царик, а суперсовременные световые и звуковые эффекты – результат работы руководителя компании ALIGHT Владимира Андрусишина, создающего шоу по всему миру.

В год 30-й годовщины независимости Украины премия состоялась в Международный день вышиванки, объединив на одной сцене легенд украинской песни и молодых исполнителей под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!".

16 февраля 2022 года премия в очередной раз отметила победителей, поразив своим масштабом. Несмотря на тревожные настроения перед большой войной, зал дворца "Украина" – более трех с половиной тысяч мест – был заполнен до отказа. Символично, что церемония прошла в День единения, ведь именно песня всегда объединяла и поднимала дух нации.

Михаил Поплавский отметил, что команда уже приступила к подготовке проекта "Украинская песня года – 2024", которая состоится в декабре этого года.