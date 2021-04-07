Украинцы возмутились миллионами налички при обыске у брата Вовка

Украинцы в социальных сетях были возмущены тем, что в ходе обысков у подозреваемых по делу о взятке в 100 тысяч долларов, которую связывают с главой ОАСК Павлом Вовком, было найдено огромное количество наличных денег в валюте.

Об этом пользователи сети писали под новостью OBOZREVATEL, размещенной в Facebook. Украинцы отмечали, что изъятые деньги должны пойти на медицину и социальную сферу.

"Средства, равно как и все имуществом направьте на медицину, детские дома, дома престарелых", "Все отдать на лечение больных детей. Сердце разрывается читать, какие колоссальные суммы нужно собрать родителям", "Сколько ж можно деток вылечить! И это только у одного, а если всех тряхонуть, то можно рассчитаться с МВФ", "Конфисковать и честно вернуть в казну государства, не дав переложить с одного кармана в другой", – писали в сети.

Особо пользователи сети отметили, что при обыске у подозреваемых, кроме долларов, евро, фунтов стерлингов, изъяли 100 шекелей Израиля (больше 830 грн).

"Просто теряешь дар речи, когда понимаешь которое бабло решается в судебной системе", "А потом отпустят под залог 100 тысяч гривен", "И это только то что в сейфе нашли. На карманные так сказать расходы. А сколько у этих упырей в оффшорах, недвижимости и банках спрятано. Там уже миллиарды", "Все нажито непосильным трудом! И народ хочет справедливости в отношениях власть-народ? Да никогда этого не будет! Они живут по своим законам", – негодовали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.